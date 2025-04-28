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        Haberler Ekonomi Turizm Tatil sezonu öncesi rezervasyon yapacaklar dikkat! Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç: Plansız bir tatil kabusa dönüşebilir - Turizm Haberleri

        Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç: Plansız bir tatil kabusa dönüşebilir

        Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyenleri, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyararak, "Otel hakkında internet yorumlarını dikkate almanın yanı sıra tatile çıkmadan önce iyi düşünüp, doğru karar vermek önemli. Plansız bir tatil, keyifli bir deneyim yerine kabusa dönüşebilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 07:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 07:11
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        "Plansız bir tatil kabusa dönüşebilir"
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        Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.

        Bunun yanı sıra kötü niyetli kişiler tarafından, sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin, internet sitelerinin fotoğraf ve isimleri kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketiciler mağdur ediliyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin, mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor.

        "PLANSIZ BİR TATİL KÂBUSA DÖNÜŞEBİLİR"

        Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, sahte rezervasyon mağduru olunmaması için konaklanacak tesisin iyi araştırılması gerektiğini belirterek, "Otel hakkında internet yorumlarını dikkate almanın yanı sıra tatile çıkmadan önce iyi düşünüp, doğru karar vermek önemli. Plansız bir tatil, keyifli bir deneyim yerine kabusa dönüşebilir" dedi.

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        Tatil planı yaparken ekonomik gücün göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Kılıç, otel fiyatları, ekstra ücretli hizmetler ve bölge esnafının turistlere yönelik fiyat politikasının gözden geçirmenin vatandaşlar için önemli olduğunu vurguladı.

        Kılıç, ulaşım kolaylığı, sağlık hizmetlerine yakınlık gibi detayların da incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kaç gün kalınacağı ve gezilecek yerler hakkında bir plan yapılması, tatilin verimli geçmesi açısından önemlidir. Ayrıca, otelin ya da tatil köyünün, yalnızca kendi internet sitesinde paylaştığı görsellere güvenilmemeli, bağımsız platformlardaki kullanıcı yorumları, puanlamalar ve gerçek deneyimler mutlaka incelenmeli" ifadelerini kullandı.

        "SÖZLEŞME YAPMADAN ÖDEME YAPMAYIN"

        Tatile karar verildiğinde, alınacak hizmete yönelik detayları içeren bir sözleşmenin mutlaka yapılması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Yazılı sözleşme yapılmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı, yapılan ödemeler mutlaka belge karşılığında gerçekleştirilmeli. Tatil sona erene kadar, tüm ödeme belgeleri saklanmalı" diye konuştu.

        Kılıç, sözleşmede hizmetin kapsamı, konaklama süresi, iptal şartları ve toplam ücret gibi bilgilerin, açık ve detaylı şekilde yer almasının önemine işaret ederek, sorun yaşanması durumunda tüketicilerin gerekli mercilere mutlaka başvurmaları gerektiğini bildirdi.

        Tüketicilerin, karşılaştıkları mağduriyeti giderebilmek için ayıplı hizmetleri kayıt altına almasının önem taşıdığının altını çizen Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yaptığınız araştırma ve dikkatlice hazırladığınız yazılı sözleşmeye aykırı bir durumla karşılaşmanız halinde, hizmetin 'ayıplı hizmet' kapsamına girdiğini belgelemelisiniz. Öncelikle otel yetkilisine, ardından sözleşme yapılan tur şirketine durumu bildirmelisiniz. Sorunun çözülmemesi halinde, uyuşmazlık parasal sınırı 149 bin liranın altındaysa, şahsen il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine, e-posta yoluyla ya da e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvurulara fatura, ödeme bilgileri, sözleşme fotokopisi ve uyuşmazlığı kanıtlayıcı diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor."

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