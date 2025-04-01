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        Haberler Gündem Güncel Son haberler: Tatil bitmeden erken dönüş başladı! | Son dakika haberleri

        Tatil bitmeden erken dönüş başladı!

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı. Sürücüler TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul yolundaki yoğunluk dışında, megakentte de benzer bir tablo yaşanıyor. Buna göre İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde saat 17.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda da yüzde 47 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:45
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        Tatil bitmeden erken dönüş!
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        Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        DHA'nın haberine göre bayramı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinin İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

        Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp, denetimlerini artırdı.

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        Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

        İSTANBUL'DA DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

        Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un ana arterlerinde ve toplu taşıma noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Göztepe mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözlemleniyor. Ters istikamette ise Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'de, Edirne yönünde ise Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye arasında trafik akışı yavaşlıyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

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        Avrupa Yakası'nda, TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. D-100 kara yolunda ise Cevizlibağ-Haliç ile Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Yenibosna-Avcılar arasında da yoğunluk sürüyor.

        Sahil yolunda Karaköy-Dolmabahçe arasında, özellikle araçlarıyla gezintiye çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 47 olarak ölçüldü.

        Toplu taşıma hatlarında da yoğunluk gözlemlenirken, özellikle Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında aktarma noktalarında kalabalık oluştu.

        Bayram tatilinin son gününü dışarıda değerlendiren vatandaşlar Üsküdar sahili, Beylerbeyi, Nakkaştepe, Salacak ve Çamlıca Tepesi'nde vakit geçirdi.

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