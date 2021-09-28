Taşken'te gösterilecekler 0:00 / 0:00

Son dönemde uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen Türk sinemasının başarılı yapımları, 8'inci Taşkent Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hiva şehirlerinde 28 Eylül - 3 Ekim arasında düzenlenecek festivalin açılış töreni Taşkent'teki Ali Şir Nevai Sineması'nda yapılacak.

Festivalin Türkiye özel bölümünde, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' ve Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' filmi dahil toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak.

Bakanlık, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Yerli Düşünce Derneğince hazırlanan özel bölümde Özbekistan ile sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği toplantıları da gerçekleştirecek.

Festivale, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in de aralarında bulunduğu sinemacılar katılacak.

Türkçe konuşulan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya'nın da yer alacağı festivalde gösterilecek 11 Türk filmi ise şunlar;

*Af... Cem Özay

* Ahlat Ağacı... Nuri Bilge Ceylan

* Anons... Mahmut Fazıl Coşkun

* Bağlılık Aslı... Semih Kaplanoğlu

* Flash Bellek... Derviş Zaim,

* Japonya'da Türk İzleri... Umut Mete Soydan

* Kapan... Seyid Çolak,

* Mavzer... Fatih Özcan

* Nasipse Adayız... Ercan Kesal

* Omar ve Biz... Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er

* Ölü Ekmeği... Reis Çelik