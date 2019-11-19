İç mimar, sanatçı ve akademisyen Can Altay, Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında 28 Kasım Perşembe akşamı 19.00’da “Görsel, Maddesel ve Sosyal Biçimlendirme–Tasarımın Siyaseti Üzerine” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Konuşmada Altay’ın aynı kurumda Endüstri Ürünleri Tasarımı bölüm başkanlığını üstlendiği sırada geliştirdiği, tasarımın teorik ve pratik temellerine odaklanan Tasarım Stüdyosu kurgusu ele alınacak. Biçimlerin siyasi boyutlarını da ıskalamadan geliştirilen bu eğitim modelinde tasarım kavramı görsel, maddesel ve sosyal biçimlendirme üzerinden ele alınıyor. Altay, Tasarım Stüdyosu’nda uygulanan çok boyutlu yaklaşımı detaylandırırken, dünyayı yeniden biçimlendirmeye dair bir üretim alanının getirdiği sorumluluklara ve ilişkilendiği bağlamlara da değinecek.