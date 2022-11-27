Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü!

AA

Son dakika haberine göre, Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu. AA'da yer alan habere göre kentte bir sokakta, Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Selcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

GENÇ KIZ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Fotoğraflar: DHA