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Vahşi cinayet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü

Türkiye yine vahşi bir kadın cinayetine tanık oldu. Bolu'da yaşanan olayda Umutcan İlter adlı cani, tartıştığı kız arkadaşı Selcan Dönmezer'i öldürdü

Giriş: 27.11.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Önce sevgilisini, sonra kendini öldürdü! Bolu'da kadın cinayeti... - Son dakika haberler
Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü!
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AA

Son dakika haberine göre, Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu.

AA'da yer alan habere göre kentte bir sokakta, Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Selcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

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Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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