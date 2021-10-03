Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Serkan Aydın'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre zanlının ilk ifadesinde, tartışmanın Aydın'ın kendisini rahatsız etmesinden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Irmak Mahallesi'nde dün akşam Esra U. ile Serkan Aydın arasında tartışma çıkmış, kadın tarafından bıçaklandığı iddia edilen Aydın olay yerinde yaşamını yitirmişti.