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        Tartıştığı ev sahibinin arabasının camını kırdı

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kiracı, tartıştığı ev sahibinin arabasının camını kırdı. Kiracı hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:09
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        • 1

          Ankara'da taksi şoförü M.S, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'ndeki evini B.A'ya 7 ay önce 10 bin liraya kiraya verdi. B.A. eve taşındığında 5 bin lira kira ödedi daha sonra hiçbir ödeme yapmadı.

          Ev sahibi M.S, kiracısına telefon açarak kirayı talep etti ancak sonuç alamayınca tahliye davası açtı.

          Bunun üzerine B.A, M.S'ye kirayı ödeyeceğini, bir hafta içinde evden çıkacağını belirterek, taksi durağına gelip konuşmak istediğine ilişkin mesaj attı.

          B.A, 28 Temmuz'da eşini de yanına alarak M.S'nin çalıştığı taksi durağına giderek ev sahibiyle tartışmaya başladı.

          Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, M.S'ye ait taksinin ön camını yumruk atarak kırdı.

        • 2

          "EVİNİ BOŞALTMAYACAĞIM"

          Şikayetçi olarak ifade veren M.S. de B.A'nın kirasını ödemediği için mahkemelik olduklarını ifade etti. Olay günü şüphelinin, çalıştığı taksi durağına geldiğini, kendisine küfür ettiğini, tehditler savurduktan sonra aracının camını kırdığını söyledi.

          M.S, "Yanıma gelir gelmez sen kimsin de beni evden çıkartmak için mahkemeye veriyorsun? Git icradan al paranı alabileceksen, vermiyorum. 'Evini boşaltmayacağım, taksini de bu durakta çalıştırmayacağım.' dedi. Bu şahıs beni dövmek için üzerime yürüdü. Taksimin ön camına bütün gücüyle vurdu ve camı kırdı sonra taksinin içine binmeye çalıştı. Davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu.

        • 3

          Tanık olarak ifadesine başvurulan D.Ş. de B.A. ve M.S'yi tanıdığını, ikili arasındaki kira kontratını da kendisinin hazırladığını ifade etti.

          B.A'nın taahhüt ettiği kira bedelini ödemediği için M.S. ile mahkemelik olduklarını aktaran D.Ş, "Olay günü saat 21.00 sıralarında durağa yolcu bıraktıktan sonra geldiğimde tartıştıklarını gördüm. B.A, M.S'ye ağır küfürler ediyordu. Tam yanlarına geldiğim esnada B.A. birden koşarak taksinin ön camına yumruk vurdu ve kırdı. Aracın şoför kısmının kapısını açarak binmek istedi." ifadelerini kullandı.

        • 4

          GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

          Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, B.A. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

          Olaya ilişkin taksi durağının güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

          Görüntülerde, B.A'nın müşteki M.S'nin üzerine yürüdüğü ve taksisinin camına yumruk atıp kırdığı, çevredekilerin de şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

        • 5

          "MÜVEKKİLİN EVİNİ İŞGAL ETMEKTEDİR"

          Müşteki avukatı Nefise Gül de müvekkilinin başına gelenlerin son dönemde bir çok ev sahibinin de başına geldiğini ve ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

          Avukat Gül, "Evi kiraladığı günden bu yana kira borcunu tam anlamıyla ifa etmeyen kiracı, tabiri caizse müvekkilin evini işgal etmektedir. Kira alacağını tahsil edemeyen ve her geçen gün zararı büyüyen müvekkil tarafımıza ulaşmış, konuyla ilgili icra kanalı aracılığıyla hukuki süreç başlatıldıktan kısa bir süre sonra kiracı tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalarak darp edilmiştir." diye konuştu.

          Kiracı B.A'nın evden tahliyesi için icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açtıkları bildiren Gül, müvekkilinin maddi ve manevi zararının giderilerek, şüphelinin hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

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