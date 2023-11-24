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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışmada 1'i muhtar 4 kişi vuruldu

        Mardin'de silahlı kavga: 1'i muhtar 4 yaralı

        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:16
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        Tartışmada 1'i muhtar 4 kişi vuruldu
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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1'i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Balova Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada mahalle muhtarı Ş.S., oğlu C.S. ile A.U. ve A.D. yaralandı. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan A.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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