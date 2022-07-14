Tartışma yaratan saldırı görüntülerinin ardında trajedi çıktı

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen ve 19’u çocuk toplam 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya dair başlatılan soruşturma sürüyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos, "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta girdiği okulda 19’u çocuk, 2’si öğretmen olmak üzere toplam 21 kişiyi öldürmüştü.
"The Austin American-Statesman" adlı yerel gazete tarafından saldırıya dair elde edilen yeni görüntüler dün paylaşmış ve gündem olmuştu. Görüntülerde saldırı anına ait okulun farklı noktalarındaki güvenlik kamerası görüntüleri yer almıştı.
Otoparkta kaydedilen görüntülere göre 18 yaşındaki saldırgan hızla girdiği virajda kaza yaparken, kendisine doğru yaklaşan 2 kişiye ateş açtığı, bu sırada okuldakiler ve dışarıdakiler 911'i arayıp polise ihbarda bulunduğu, saldırganın ise elinde yarı otomatik silahla yerel saatle 11.33'te okula girdiği görülüyordu.
11.52’de okula ağır silahlı ve can yelekli polislerin geldiği ve saldırgana müdahale etmek için yine dakikalarca beklendiği kameraya yansımıştı. Bu noktada kameralara telefonuna bakan bir polis memuru da yansımış ve büyük tepki çekmişti.
O polis memurunun sıradışı hikayesi de tepkilerin ardından ortaya çıktı.
ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMENİN KOCASI
Telefonuna bakarken görülen polisin, Ruben Ruiz olduğu ve o gün vurularak öldürülen Robb İlköğretim Okulu'nda öğretmen olan Eva Mireles'in kocası olduğu açıklandı.
Albay Steven McCraw, Eva Mireles'in o sırada kocasını arayarak 'vurulduğunu ve ölmek üzere olduğunu' söylediği eşinin de müdahale için girmeye çalıştığı ancak engellendiği belirtildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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