Polis baskın yaptı

Hakan Bulut'un haberine göre, olay, dün akşam saat 21.00 civarında Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi.



Cadde üzerindeki bir apartmandan havaya ateş açıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrası Tarsus Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı.



Alınan arama kararına istinaden havaya ateş açılan eve operasyon düzenleyen ekipler ikamette bulunan E.T. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada ikametin banyo olarak kullanılan bölümün üzerinde bulunan kiler olarak kullanılan yerde 2 adet Pompalı Tüfek ve 1 adet Baretta marka 7.65 tabanca ele geçirildi.



Ele geçirilen tüfeklere ve silahı muhafaza altına alan emniyet ekipleri E.T. adlı şahsıda sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.