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Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı

Giriş: 14.05.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
DHA

İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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