Tarsus Doğa Parkı ziyarete kapatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar kapsamında Tarsus ilçesindeki doğa parkının dış kapısı yenilenecek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için kafeterya yapılacak.

Söz konusu çalışmalardan dolayı Tarsus Doğa Parkı'na 1-23 Kasım'da ziyaretçi kabul edilmeyecek.​​​​​​​