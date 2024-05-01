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        Haberler Gündem Güncel Tarlalara gömülü 351 kaçak trafo tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL

        Tarlalara gömülü 351 kaçak trafo tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL

        Şanlıurfa'da nisan ayında tarlalara gömülerek gizlenen 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Kaçak trafoların 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu yalnızca sulama sezonunda çalışsa dahi ekonomiye zararının yılda 200 milyon lirayı geçtiği kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:36
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        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
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        Şanlıurfa'da 100 bin kişiye yetecek elektriği kaçak tüketen 351 kaçak trafo tespit edildi

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımı ile kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontrol gerçekleştirdi.

        Kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

        EKONOMİYE ZARARI 200 MİLYON LİRADAN FAZLA

        Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiği, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, sadece nisan ayı içinde yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak trafoların sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon liradan fazla olduğuna işaret edildi.

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        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        Ceylanpınar ve Viranşehir'de 19 kayıt dışı trafoya el koyan dağıtım şirketi, kalan 332 kayıt dışı trafoya el konulması için suç duyurusunda bulundu.

        Drone kayıtlarında trafoların tarlalara gömülerek gizlendiği tespit edildi.

        BÖLGEDE KAÇAK TÜKETİM YÜZDE 42 SEVİYELERİNDE

        Kaçak tüketimle mücadele vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugüne kadar süren mücadele neticesinde bölge genelinde yüzde 42,8’e düşürülen kaçak tüketimle mücadele sürecek. Bölgede elektriği bu şekilde hunharca ve kaçak kullanan vatandaşlar dağıtım ve iletim hatlarına çok büyük zararlar vermektedir. Bu durum bölgedeki abonelerin kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanma haklarını yok etmektedir. Özellikle tarımsal sulama döneminde hatlara orantısız aşırı yüklenme sebebiyle meydana gelen arızalar, bu bölgelerdeki dağıtım şebekesinin tamamen çökmesine sebep olmakta ve uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. Bu durum sadece bölgenin değil, ülkenin kesintisiz enerji arzını da tehdit ettiği için bu şekilde kaçak kullanımın devam etmesi durumunda, şebekenin aşırı yüklenildiği zamanlarda zorunlu kesintiler de kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda sahada fiili olarak teknoloji destekli kontrollere aralıksız devam ediyoruz. Elektrik hırsızlığı ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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        #Şanlıurfa
        #kaçak trafo
        #elektrik
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