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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tarladan sofraya online tropik meyve - Alışveriş Haberleri

        Tarladan sofraya online tropik meyve

        Tarımda her yıl yaşanan 'Ürün tarlada kaldı, para etmedi' tartışmalarına Alanya'daki tropikal meyve üreticileri 'online çözüm' buldu. Girişimci Mustafa Ezici, kendi tarlasının yanında Alanya'da yaklaşık 50 üreticiden aldığı tropikal ürünleri sosyal medyada pazarlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:54
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        Tarladan sofraya online tropik meyve
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        Yıllar önce Mısır’dan getirdiği mango ağacı fidanını Alanya’da diken ve 2019’da meyve almaya başlayan girişimci Mustafa Ezici, kendi tarlasının yanında Alanya’da yaklaşık 50 üreticiden aldığı tropikal ürünleri sosyal medyada pazarlıyor.

        Ezici, sosyal medya platformlarına her gün reklam vererek ürünlerini öne çıkardığını; bu sayede iki ay içinde günlük 200 adet kargoya ulaştığını; bu sayının yakın zamanda 1.000 adede ulaşmasını beklediğini kaydetti.

        EN ÇOK AVOKADO EJDER MEYVESİ VE PAPAYA

        En çok avokado, mango, ejder meyvesi ve papayanın talep gördüğünü belirten Ezici, fiyatlarla ilgili de şunları söyledi:

        “Geçen yıl avokadonun kilosu 200 liraydı, bu yıl 250 lira. Ancak markette adedi

        70 lira. Yani doğrudan üreticiden almak daha kârlı. Adet ağırlığı 200-250 gram aralığında değişen ejder meyvesinin kilosu ise bu yıl 200 lira. Yüksek üretim maliyetine rağmen bu ürünlerin ekimi artıyor. Çünkü bu meyveler geleneksel tarım ürünlerine göre daha yüksek kâr sağlıyor. Örneğin papaya 12 ay hasat veren bir ağaç. Meyvelerimizi temin etmeden önce, tarım ilacı kullanmayan 50 üreticiden analiz yaptırarak en kaliteli ürünleri seçiyoruz.

        Ürünlerimizi, "tarladan sofraya" prensibiyle, online sipariş imkanı ile sunuyoruz. Manav ve marketlerde bulamayacağınız bu egzotik tropik meyveleri, kargo ile 24-48 saat içinde adresinize teslim ediyoruz.”

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