Tarlada ölü bulundu

Tekirdağ'da tarlada bir kişi ölü bulundu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 04.01.2025 - 18:27 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:00
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde tarla içerisinde S.M.'nin (32) hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.M’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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