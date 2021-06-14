Tarlada çalışan çocukları yıldırım çarptı

İHA

Eskişehir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çocuktan 15 yaşındaki Salih Güneş hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü.

Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki Salih Güneş ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde götürüldü. Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden Salih Güneş, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Salih Güneş'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.