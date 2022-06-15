Tarkan sahnelere geri döndü!

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Pandemi nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan Tarkan (49), önceki gün bir etkinlikte sahne aldı. Birçok ünlünün katıldığı gecede davetliler, Tarkan ile eğlenceli bir akşam yaşadı.

Cansu Dere, Demet Özdemir, Aslı Enver ve Hande Erçel gibi birçok ismin davetli olduğu etkinlikten görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Tarkan, Disney Plus'un tanıtım lansmanıyla 3 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne almış oldu.

"KORONA" KARARI

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...