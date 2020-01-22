Şarkıcı Tarkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyası ile ilgili rant iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada hakkında yapılan ithamlara üzüldüğünü belirten Tevetoğlu, arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentisinin olmadığını kaydetti.

Tarkan Tevetoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde gerek yazılı basında gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da.

Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.

Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum.

Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.