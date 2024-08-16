Tarkan'dan İzmir yangını için geçmiş olsun mesajı

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından İzmir'deki yangınlarla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tarkan, mesajında şu ifadeleri kullandı; "İzmir'de devam eden yangının en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyor, yangınla mücadele eden görevlilere ve sivillere kolaylıklar diliyorum. Bölgedeki herkese çok geçmiş olsun."