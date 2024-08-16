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        Haberler Magazin Tarkan'dan İzmir yangını için geçmiş olsun mesajı

        Tarkan'dan İzmir yangını için geçmiş olsun mesajı

        Tarkan, İzmir'de çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:25
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        • 1

          İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam başlayan yangın hızla yayıldı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

        • 2

          Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından İzmir'deki yangınlarla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tarkan, mesajında şu ifadeleri kullandı; "İzmir'de devam eden yangının en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyor, yangınla mücadele eden görevlilere ve sivillere kolaylıklar diliyorum. Bölgedeki herkese çok geçmiş olsun."

        • 3

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının müdahalesinin sürdüğünü, diğer yangınlara göre daha küçük bir alanda etkili olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.

          Fotoğraflar: DepoPhoto,

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