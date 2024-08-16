Tarkan'dan İzmir yangını için geçmiş olsun mesajı
Tarkan, İzmir'de çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam başlayan yangın hızla yayıldı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
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Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından İzmir'deki yangınlarla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tarkan, mesajında şu ifadeleri kullandı; "İzmir'de devam eden yangının en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyor, yangınla mücadele eden görevlilere ve sivillere kolaylıklar diliyorum. Bölgedeki herkese çok geçmiş olsun."
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının müdahalesinin sürdüğünü, diğer yangınlara göre daha küçük bir alanda etkili olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
Fotoğraflar: DepoPhoto,
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