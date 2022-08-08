Şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yeni yaşını kutladı. Tarkan da annesi için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Megastar, annesiyle yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve "İyi ki doğdun annemmm, iyi ki varsın sen... Sağlıklı daha nice güzel yılların/yıllarımız olsun. Oğlun seni çok seviyor" notunu düştü.