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Tarkan'a 'mega' önlem!

Tarkan, yeni şarkısı "Geççek" ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Önceki gün soluğu stüdyosunda alan ünlü şarkıcı, gazetecilere görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti

23.02.2022 - 08:09 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, önceki gün Levent'te görüntülendi.

    Özel arabası ile evinden çıkan ve soluğu stüdyosunda alan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına görüntü vermemek için herkesi seferber etti.

  • 'MEGA' ÖNLEM!

    Siyah filmle kaplı otomobilinin içinde zar zor objektiflere yansıyan Tarkan, arabasından inmeden garaj kapısının açılmasını istedi. Görevlilerin isteğini yerine getirmesinden sonra da aracından inmeyen 'Megastar', kepenklerin kapanmasını bekledi.

  • TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADI

    Yine tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, bir süre daha aracından inmeyerek, görevlilerin etrafa dikkatlice bakmasını ve görüntü alınmamasını istedi.

    Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Tarkan, sonrasında hızlıca stüdyoya girdi.

  • "GEÇÇEK"İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO

    Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan "Geççek" adlı şarkı, YouTube'da 21 milyon, Instagram'da 11.8 milyon, Twitter'da ise 13.7 milyondan fazla görüntüleme aldı.

    'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.

  • "ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"

    Şarkı, ayrıca Türkiye'nin gündemine de oturmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

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