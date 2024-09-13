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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:52 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:52
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        Tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 4 milyon 912 bin 7 lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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