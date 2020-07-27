Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hekimbaşı kurban pazarında denetim yaptı - İSTANBUL

AA

Denetimde, kurbanlık hayvanların yaşları, sağlıklı olup olmadıkları, evrakları, küpeleri kontrol edilirken, satıcılar da maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.Denetime katılan Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde bir bayram geçireceklerini belirterek, şunları söyledi:"Diğer yıllardan farklı olarak kurban pazarlarında birçok önlem aldık. Çadırlar arasındaki mesafenin minimum 2 metre olmasına dikkat ettik ve girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Kurban pazarlarına kapasiteye göre belirli sayıda vatandaşı içeri alıyoruz. İçeride dezenfekte üniteleri kuruldu maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. 16 Temmuz itibarıyla İstanbul’a hayvan girişleri başladı. Mehmetçik Vakfı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Riva'da hayvanların kontrollerini yaptık. Aynı zamanda pazar girişlerinde kontrollerimiz devam etti. Hayvanların veteriner sağlık raporları var mı? Bu çok önemli bizim için. Öte yandan veteriner sağlık raporu il, ilçe tarım müdürlüğüne gelip muayenesinin yapılıp herhangi bir probleminin olup olmadığı tescillendikten sonra raporlarının tutulup gönderilmesi demek."Kesimler için de önlemler aldıklarını ifade eden Karaca, "Bu sene kesimi mümkün olduğunca üç güne yayıp randevulu bir şekilde yapacağız. Vatandaşlardan şunu rica ediyoruz. İstanbul’da bildiğimiz yerlerden kurban almalarını ve belirlenmiş yerlerde kurban kesmelerini İstiyoruz. Randevu saatlerinde orada olmalarını istiyoruz." dedi.Kasapları da denetleyeceklerini belirten Karaca, şöyle devam etti:"Bu sene yeni bir önlem de aldık. İstanbul çevresindeki çiftliklerde de kesim yapılmasına izin verdik. Kalabalığı önlemek açısından bu yola başvurduk. Ayrıca profesyonel kişilere kesim yaptırmalı. İzinli yerlerde kasaplar odasından belgesi olan kişilere ve bizim açtığımız kurslardan belge alan kişilere kesim yaptırmak gerekiyor. Aksi taktirde hastanelerin acil kısımlarında ellerini bir yerini kesenlerle yığılmalar oluyor."