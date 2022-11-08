AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddiaların incelendiğini, ilgili firmanın bu ülkeye doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir. Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır."

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, ilgili kanun kapsamında, aralıksız yürüttüğü belirtilerek, "2022 yılında bugün itibarıyla ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.