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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı başladı mı, son durum nedir, kadro branş dağılımı açıkladı mı?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı başladı mı, son durum nedir?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 bin 500 personel alımıyla ilgili gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu istihdam planı kapsamında, üç farklı kadroda yapılacak alımların özellikle orman yangınlarına karşı mücadelede güç kazandırması hedefleniyor. Kadro dağılımı ve başvuru süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımıyla ilgili yeni açıklamalar geldi mi? İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:42
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 8 bin 500 kişilik personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan İbrahim Yumaklı’nın yaptığı açıklamada, alımların üç ayrı kadroda gerçekleştirileceği ve özellikle orman yangınlarına karşı mücadele gücünü artırma hedefiyle planlandığı ifade edildi. Adaylar, başvuru sürecine dair güncel bilgileri merakla beklerken, resmi detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, binlerce kişiye istihdam sağlayacak personel alımında son durum ne? İşte, detaylar...

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIYOR

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katıldı.

          Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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