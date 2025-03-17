Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdam sürecinde önemli bir adım atarak 2025 yılı için 8.500 kişilik personel alımı yapacağını açıkladı. Yangın işçisi, mühendis ve destek personeli gibi kritik görevlerde değerlendirilecek adaylar için başvuru süreci yakında başlayacak. Bakan İbrahim Yumaklı’nın paylaştığı duyuru, kamu sektöründe iş fırsatı arayan binlerce kişi için heyecan yaratırken, başvuru şartları ve kadro dağılımı şimdiden büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...