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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman başlıyor, kadro açıklandı mı, şartlar neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Yangın işçisinden mühendise kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, sürecin ÖSYM aracılığıyla yürütüleceği belirtilirken, başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar büyük merak konusu. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 19:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:41
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdam sürecinde önemli bir adım atarak 2025 yılı için 8.500 kişilik personel alımı yapacağını açıkladı. Yangın işçisi, mühendis ve destek personeli gibi kritik görevlerde değerlendirilecek adaylar için başvuru süreci yakında başlayacak. Bakan İbrahim Yumaklı’nın paylaştığı duyuru, kamu sektöründe iş fırsatı arayan binlerce kişi için heyecan yaratırken, başvuru şartları ve kadro dağılımı şimdiden büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

        • 3

          TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

          Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

          Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki günlerde kılavuz ile birlikte yayımlanacak.

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