Tarım Kredi fırsat kataloğu: "KatKat Fırsat" ürünleri 22-27 Ekim'de geçerli!
Tarım Kredi Marketlerde ekim ayında "KatKat Fırsat" ürünleri dikkat çekti. 22-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olan katalog temel gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri ile ön plana çıkıyor. Alışverişseverler Tarım Kredi Market kataloğunu yakından takip ediyor. Listede; beyaz peynir, çay, somon, tuvalet kağıdı, atıştırmalıklar, tavuk gibi farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. İşte Tarım Kredi fırsat kataloğu...
Giriş: 22.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:36
- 1
"Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusu gündemde. Tarım Kredi Market, 22-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Bu kapsamda; temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ