Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu: 30 Eylül'e kadar geçerli Tarım Kredi aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?
Eylül ayına özel Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğu yayınlandı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler 30 Eylül Salı gününe kadar geçerli olan Tarım Kredi Market kataloğunu merak ediyor. Makarna ve çorba çeşitlerinden, pudinglere, sineksavarlardan bebek bezine varıncaya kadar pek çok üründe indirim var. İşte, 30 Eylül'e kadar geçerli olan Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Tarım Kredi market indiriminde bebek bezi, şampuan, temizleme havlusu, diş macunu yer alıyor. Bebek bezi 289 TL iken şampuan çeşitleri 89.90 TL’den satışa çıkıyor. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler listesinin tamamı haberimizde yer alıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar
