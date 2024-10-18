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        Tarım Kredi Kooperatif Market 19 Ekim 2024: Tarım Kredi markette bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim ile 1 Kasım arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta markette; peynir çeşitleri, kahvaltılık ürünler, zeytinyağı, atıştırmalık, çay ve içecek çeşitlerinden birçok ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim-1 Kasım 2024 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:43
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          Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim ile 1 Kasım arasında birçok ürünü indirimli bir şekilde satışa çıkarıyor. Markette; temizlik malzemeleri, bakliyat, peynir çeşitleri, çikolata, çay ve yoğurt gibi birçok gıda ürünü raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim-1 Kasım 2024 aktüeli...

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          TARIM KREDİ KOOPERATİF 19 EKİM-1 KASIM 2024

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