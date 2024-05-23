"TARIM CEBİMDE UYGULAMASIYLA HAYVANIN SECERESİ GÖRÜLÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vatandaşlara kurbanlık hayvan alırken kurallara uyma konusunda yazılı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, “Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor” ifadesini kullandı.