Türkiye Cumhuriyetin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız; Türklerin tarihte kurdukları 16 büyük Türk devletini temsil etmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu’ndan başlayan bu 16 Türk devleti ve kurucuları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

İlk Türk Devletleri

Türkler; tarih sahnesinde çıktığı andan itibaren gerek Asya’da gerekse de Avrupa’da birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletlerden ilki ise MÖ. 220 yılında Orta Asya’da kurulmuş olan Büyük Hun İmparatorluğu’dur. Şimdi gelin hep birlikte; Büyük Hun Devleti’nden başlayarak kurulan ilk Türk devletleri ve başlıca özellikleri nelermiş bir göz atalım:

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hun İmparatorluğu)

MÖ.220 ile MS. 216 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüştür.

Orta Asya’da siyasi birliği sağlamış olan ilk Türk devletidir.

Teoman tarafından kurulmuştur.

En parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır.

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

440 ile 710 yılları arasında Afganistan ve Tacikistan coğrafyasına yaşamışlardır.

Büyük Hun İmparatorluğu’nun ardından İpek Yolu’na hâkim olmayı başarmış ikinci Türk Devleti’dir.

PÖN SAVAŞLARI TARİHİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Tabgaçlar

385 ile 550 yılları arasında Kuzey Çin’de yaşamışlardır.

Budizm inancını benimseyen Tabgaçlar aynı zamanda Çin’de kurulmuş ilk Türk devletidir.

Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu

375 ile 469 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Kurucusu Balamir olan Avrupa Hun Devleti, Avrupa topraklarında kurulan ilk Türk devletidir.

Attila döneminde en parlak çağlarını yaşamışlardır.

Göktürk Devleti

552 ile 582 yılları arasında yaşamış bir devlettir.

Türk adını kullanmış olan ilk Türk devletidir.

Bumin Kağan tarafından kurulan bu devlet en parlak çağını Mukan Kağan döneminde yaşamıştır.

582 yılında Batı ve Doğu Göktürk olarak ikiye ayrılmıştır.

Göktürk (Kutluk) Devleti

682 ile 744 arasında yaşayan bu devletin kurucusu Kutluk Kağan’dır.

Türk tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesi olan Orhun Yazıtları bu dönemde yazılmıştır.

Uygurlar

Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Uygurlar, 744 ile 840 yılları arasında varlığını sürdürmüştür.

Moyen Çur dönemi en parlak çağıdır.

Uygurlar, Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ve “balık” adı verilen şehirleri kuran ilk Türk devletidir.

Hazarlar