Tarihi zirve sonrası Kuleba'dan açıklamalar

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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı 11.25'te başladı. Toplantı 1,5 saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela'nın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya geldiği bu buluşma krizin başladığı günden bu yana yapılacak en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

Zirve sonrası bakanlar ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

İşte Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasından öne çıkanlar;

- Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diye ekledi.

Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama Lavrov sadece dinleme amacıyla geldi. Yine böyle Antalya'daki gibi bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım. Lavrov'un bizden talepleri teslimiyet listesi gibi.

Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.