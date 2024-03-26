Tarihi Zil Kale FPV drone ile görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Çat Vadisi'nde, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, FPV drone ile görüntülendi
- 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kulturportali internet adresinde Türkiye'nin en görkemli kaleleri listesinde yer alan Zil Kale, her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
- 2
Kesin bilgi bulunmamasına rağmen 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Zil Kale, manzarasıyla görenleri etkiliyor.
- 3
Vadiye hakim bölgede görkemli yapısıyla dikkati çeken Zil Kale, dere yatağından yaklaşık 100 metre yükseklikte yıllara meydan okuyor.
-
- 4
Kaleye gelen ziyaretçiler, muhafız odası, koridor, depo ve yaşam alanlarını geçerek kulenin içerisini gezebiliyor, yıkılmış kemerli kapının bir bölümünü de görebiliyor.
- 5
Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında uğrak noktası olan kale, FPV drone ile görüntülendi.
- 6
-
- 7
- 8
- 9