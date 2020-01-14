14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Beşiktaş'taki tarihi Maçka Mezarlığı'ndaki bakımsızlıkla ilgili haber üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çalışma başlattı.
Tarihi mezarlığın yok olmaya yüz tutmuş halini dün DHA'nın görüntüleri ile manşete taşımıştık. Başta çevre sakinleri olmak üzere büyük tepki çeken görüntülerin ardından İBB harekete geçti. İBB Ekipleri, kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş, çöp içindeki tarihi mezarlığı temizledi. Tarihi mezarlıkta yapılan çalışmaya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mezarlıkta incelemelerde bulunan ekipler, mezarlık alanının (hazire) evsizler tarafından barınak olarak kullanıldığını ve mezar taşlarının birçoğunun hasar gördüğünü tespit etti. Bu tespitler üzerine, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Bakım Ekipleri, teknik personelin denetiminde, mezarlık alanında genel temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, mezar taşlarına zarar veren ağaç ve bitkileri de temizledi. Mezarlık alanını barınak olarak kullanan kişilerin yapmış olduğu muhdes (sonradan eklenen) yapıları da söktü. Ekipler, alandan poşetler dolusu çöp topladı."
Mezarlıkla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ise, "Maçka (Şeyhler) Mezarlığına 13.01.2020 tarihinde gidilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Mezarlıkta define kazıları yapıldığı, bazı kişilerce barınak olarak kullanıldığı, hatta ısınmak için ateş yakılarak bazı mezar taşlarına zarar verildiği tespit edilmiştir. Kültür Varlıkları D. Başk. Basit Bakım ve Onarım Ekipleri tarafından hazire alanına müdahale edilerek; genel temizlik yapılmış, mezar taşlarına zarar veren ağaçlar ve bitkiler temizlenmiştir. Gece saatlerinde girişi engellemek için güvenlik kontrolüyle kapıya kilit takılmıştır. Yılların ihmali ile oluşan kırılma ve bozulmaları restorasyon süreçleri ile ele alacağız" dedi.
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