Tarihi Hasankeyf Kalesi güçlendiriliyor

Bulut Kutlu'nun haberine göre Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından göl sahasında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar devam ediyor.

Roma, Artuklu ve Osmanlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970'li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, çevresine 60 metre yüksekliğinde ve 4 milyon küp dolgu ile etrafı dolduruluyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı “Su altında kalacak olan eserlerin yanında su altında kalmayacak yukarı Hasankeyf’teki Ulu Cami, Osmanlı Mescidi, Büyük Saray, Küçük Saray ve kale olmak üzere bunların da koruma altına alma çalışmalarında devam ediyor. Kalenin etrafında 4 milyon küp dolgumuz var ve tamamlanma aşamasında. Yine küçük sarayda ankraj beton arama imalatımız var daha uzun ömürlü olması için bunlar artık tamamlanma aşamasında bunların tamamlanması ile birlikte yine dolgu üzerinde yaptığımız yüzer liman aracılığıyla gerek yeni Hasankeyf’e gerekse diğer yerleşim yerlerine tekneler ile yatlarla ile birlikte buraya ulaşım sağlanacak ve buradaki alanlar turizme kazandırılmış olacaktır” dedi.