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26 Nisan 1993'te Ankara'da doğan Gizem Örge, voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayan Gizem kulübün 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer olan milli voleybolcu 2012 yılında ise VakıfBank'ın yolunu tuttu. Sarı-siyahlılar ile 9 sezon geçiren Gizem sayısız başarıya imza attı. 30 yaşındaki voleybolcu, 2021 yılında VakıfBank'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu. Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans ortaya koyan deneyimli libero, A Milli Takım'ın da değişmez ismi oldu. REKLAM

'SAVUNMA BAKANI!' Gizem Örge, FIVB Milletler Ligi'nde ortaya koyduğu olağanüstü savunma performansıyla 'savunma bakanı' lakabını aldı. Çıkarılması imkansız gözüken topları çıkaran milli voleybolcu, rakip smaçörlerin kabusu haline geldi. Milli Takım'ın Milletler Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gizem Örge, turnuvanın en iyi liberosu ödülüne layık görüldü.