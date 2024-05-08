Tarih öğretmenliği atamaları kontenjanları belli oldu!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar paylaşıldı. Yayınlanan kılavuzla beraber detaylar netleşmiş oldu. İşte Tarih öğretmenliği atamalarına dair merak edilenler...
- 1
Dün yapılan açıklamayla beraber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Bu açıklamayla beraber Tarih ve diğer baranşların da atama puanları ve dağılımları belli olmuş oldu. Peki, Tarih öğretmenliğine ne kadar atama yapılacak? İşte, 2024 Tarih atama taban puanları ve detayları...
- 2
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. Yayımlanan kılavuza göre; Tarih öğretmenliğine 619 kontenjan ayrıldı.
- 3
2024 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI
Tarih öğretmenliği atama puanı diğer branşlarla aynı olarak 50 olarak belirlendi. 100 puana tamamlayacak 50 puan ise mülakat ile alınacak.
2023 yılında Tarih öğretmenliğine 1408 kişi atandı. Geçtiğimiz sene sözlü sınav taban puanı 78 olarak belirlenmişti. KPSS taban puanı ise 77 olarak açıklanmıştı.
-
- 4
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.