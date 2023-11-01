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        Haberler Gündem Hava Durumu ANTALYA: YAZA DEVAM! Son dakika: Antalya'da 1 Kasım hava sıcaklığı 28 dereceyi gördü, sahiller doldu!

        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!

        Antalya'da, kasım ayının ilk gününde, yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Pazar günü kentte sağanak beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:05
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        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
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        Antalya'da, dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı.

        KONYAALTI SAHİLİ YİNE DOLDU

        DHA'da yer alan habere göre güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

        DENİZ SUYU SICAKLIĞI 26 DERECE

        Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

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        HAFTA BOYU SICAKLIK SÜRECEK

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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        #Antalya
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