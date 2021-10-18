"BABAM OYUNCU OLMAMI İSTEMEDİ"

Oyunculuğa çocukluğundan itibaren ilgi duyduğunu söyleyen Tardu Flordun, "Çok fazla set gördüm, babamın devlet tiyatrosundaki oyunlarını çok fazla izledim ve provalarına katıldım. Demek ki o zamanlardan beri kafamda şekillenen bir şeydi. Babam çok meşakkatli bir iş olduğu için çok istemese de oyuncu olmamı, ben istedim. 'Senin bu işi yapmanı istemiyorum ama kararı sana bırakıyorum' dedi. Yani bir baskı yapmadı üstümde." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam döneminin ekip ruhunu ve samimiyetini çok sevdiğini belirten Flordun, "Yeşilçam döneminin imkanları çok kısıtlı olduğu için o ekip ruhu, o yaratıcılık filmlere yansıyor. O dönemin samimiyetini, içtenliğini seviyorum ve özlüyorum. Keşke bizler de bu şartlar altında o ekip ruhuyla çalışabilsek." diye konuştu.