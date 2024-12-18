Özellikle kışın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte en çok tükettiğimiz baharatlar arasında tarçın vardır. Sıcak bir sahlep ile vazgeçilmez bir baharat türü olan tarçın, faydaları ile de ön plana çıkıyor.

TARÇININ BESİN DEĞERİ

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Bir çay kaşığı toz tarçın (2.6 gram) şunları içerir:

- Enerji: 6.42 kalori

- Karbonhidratlar: 2,1 g

- Kalsiyum: 26.1 miligram (mg)

- Demir: 0.21 mg - Magnezyum: 1.56 mg - Fosfor: 1.66 mg - Potasyum: 11,2 mg - A vitamini 0.39 mikrogram Öte yandan 2.6 gram tarçında aynı zamanda eser miktarda B ve K vitamini, antioksidanlar olan kolin, beta-karoten, alfa-karoten, beta-kriptoksantin, likopen, lutein ve zeaksantin de mevcuttur. REKLAM TARÇIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR? İki ana tarçın türü bulunmaktadır. - Seylan tarçın: "Gerçek" tarçın olarak da bilinir.

- Kasia tarçın: Günümüzde daha yaygın olan, genel olarak ‘tarçın’ denilen türdür. Tarçın, tarçın ağaçlarının sapları kesilerek yapılır. İç kabuk daha sonra çıkarılır ve odunsu kısımlar çıkarılır. Odunsu kısımlar kuruduğunda, tarçın çubukları adı verilen rulolar halinde kıvrılan şeritler oluşturur. Bu çubuklar, tarçın tozu oluşturmak için öğütülebilir. Tarçının farklı kokusu ve tadı, sinnamaldehit bileşiğinde çok yüksek olan yağlı kısımdan kaynaklanmaktadır. Bilim adamları, tarçınların sağlık ve metabolizma üzerindeki güçlü etkilerinin çoğundan bu bileşiğin sorumlu olduğunu belirtiyor.

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR? 1. ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Tarçının vücuda sağladığı olumlu etkilerden bir tanesi de inflamasyonu azaltmasıdır. Eski çağlardan beri bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde tarçının kullanılmasının nedeni de budur. İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele eder. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. Bu enfeksiyonlar nedeniyle vücutta oluşabilecek hasarların önüne geçilmesinde de oldukça etkilidir. Antiinflamatuar etkisi sayesinde özellikle kronik hastalıklarda hastalığın vücutta yol açabileceği harabiyetleri önlemeye katkı sağlarken tedavi sürecinde başarı oranının artırılmasına da destek olur.

REKLAM 2. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Zayıflamak ya da formunu korumak isteyen kişiler güvenli bir şekilde tüketebilmektedir. Kan şekerinin dengelenmesinde oldukça etkilidir ve açlık ve tatlı krizlerine engel olur. Böylelikle zayıflama da kolay hale gelir. Sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar, kabızlık ve şişkinlik problemlerinin önüne geçer. 3. EMZİREN ANNELERDE SÜT ÜRETİMİNİ DESTEKLER Tarçın, emziren annelerin güvenle kullanabileceği baharat türlerinden bir tanesidir. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar tarçın tüketiminin süt üretiminin artması ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Gebelik döneminde oluşan cilt sorunlarının giderilmesinde de önemli etkileri bulunan tarçın düzenli olarak tüketildiğinde cilt elastikiyetini arttırarak çatlak oluşumunu önler, derideki döküntü, tahriş ve enfeksiyon sorunlarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Emziren annelerde güvenle kullanılabilen bir baharat olmasına karşın tüm besinlerden kaynaklanabilen olası alerji risklerine karşı tarçın tüketmeye yeni başlayan anneler birkaç gün boyunca bebeklerini takip etmeli, herhangi bir yan etki görmesi halinde tüketimi bırakarak doktora başvurmalıdır.

REKLAM 4. ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Tarçının bedene faydalı etkilerden biri de inflamasyonu düşürmesidir. Bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin giderilmesinde de etkilidir. Bedende bakteri, virüs, mantar ve parazitlerden kaynaklı meydana gelen enfeksiyonlar ile savaşır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bedenin rahatsızlıklara karşı daha kuvvetli bir biçimde mücadele etmesine katkı sağlar. Bu enfeksiyonlar sebebiyle bedende meydana gelebilecek yararların engellenmesinde de oldukça faydalıdır.

5. DİYABET VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA SAVAŞIR Dünya üzerinde en fazla ölüme yol açan rahatsızlıkların başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Kardiyovasküler rahatsızlıklar olarak da isimlendirilen bu rahatsızlık grubunun gelişmesinde risk etkenleri içinde ise kalıtımsal yatkınlıktan sonraki en önemli sebep şeker rahatsızlığıdır. Tarçın, bu iki kronik rahatsızlığa karşı bedende önemli bir koruma sağlar. Bunun ile birlikte tarçın, kolesterolün dengede olmasına katkı sağlar ve kan basıncının düşürülmesi üzerinde de etkilidir.

REKLAM 6. GÖZ SAĞLIĞINA DESTEK SAĞLAR Bazı çalışmalar tarçının diğer bitkilerle birlikte kullanıldığında konjonktivit ve kuru göz gibi göz bozukluklarının tedavisinde faydalı olabileceğini göstermektedir. Bu konuda tarçın ve zerdeçal öne çıkmaktadır. TARÇIN NASIL TÜKETİLEBİLİR? Tarçının hem tatlı hem de tuzlu yemeklerdeki çok yönlülüğü, onu en sevilen ve en çok kullanılan baharatlardan biri haline getirir. Tarçın sabah saatlerinde limon suyuna veya çaya bir tutam eklenebilir. Dilimlenmiş elma veya armut üzerine serpilebilir, sade patlamış mısırın üzerine bir tutam eklebilir. Tarçın; mısır gevreği veya süzme peynir üzerine de kaşıkla eklenerek tat verebilir. Tarçınlı kahve, tarçınlı bir smoothie de lezzetli olabilir. Tarçının eklenebileceği bazı besinler şunlardır:

- Yoğurt veya dondurmanın üzerine - Kurabiyelerde, ev yapımı zencefilli çörek vb. - Yulaf, kuskus, esmer pirinç veya kinoa gibi tam tahıllı yemeklerde, kıyılmış kuruyemiş ve kuru meyve ile tüketilebilir - Meyve kompostosu - Baharatlı ve tatlı kombinasyonlu yemeklerde - Fırında ekmek, kekler ve sağlıklı tatlılarda Zerdeçal nasıl ve neyle tüketilir? Salep nasıl yapılır?