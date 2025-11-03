Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taraftarlar birbirine girdi: 5 yaralı, 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        Taraftarlar birbirine girdi: 5 yaralı, 1 gözaltı

        Tekirdağ'da derbi maçı öncesi iki grup taraftar arasında çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 01:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taraftarlar birbirine girdi: 5 yaralı, 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı öncesi Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan bir kafede toplanan maçı izlemeye gelen taraftar grupları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Taşların, yumrukların, tekmelerin ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlarda müdahale etmekte zorlandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Durumları hafif olan yaralıya ise sağlık görevlileri olay yerinde müdahale edildi.

        Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, mahallede ikinci bir kavganın yaşanmaması için devriye görevini sürdürüyor.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Habertürk Anasayfa