İstanbul’un kuzeyinde, Boğaz’ın mavi sularına komşu olan Tarabya, tarihi geçmişiyle olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkat çeker. Osmanlı döneminde yazlık bir yerleşim yeri olarak öne çıkan semt, zamanla İstanbul’un en nezih bölgelerinden biri haline geldi. Boğaz hattında uzanan sahili, zarif yalıları, köşkleri ve yeşil alanlarıyla Tarabya, hem yerli halkın hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeker. Sarıyer ilçesi sınırları içinde yer alan bu semt, modern şehir yaşamını doğayla buluşturur. Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması, deniz kenarında yer alması ve çevresindeki sosyal olanaklar Tarabya’yı yaşamak için ideal bir bölge haline getirir. Peki Tarabya hangi şehirde ve hangi bölgede yer alıyor?

TARABYA NEREDE?

Tarabya, İstanbul Boğazı’nın Avrupa Yakası’nda, Sarıyer ilçesine bağlı bir semttir. Huzurlu yapısı, sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş alanları ve denizle iç içe yaşam tarzıyla öne çıkar. İstanbul’un kuzeyine doğru uzanan Boğaz hattında yer alan Tarabya, hem şehir merkezine yakın hem de doğayla iç içe bir konuma sahiptir. Ulaşım açısından oldukça avantajlı olan bu semte, Hacıosman Metro Durağı, sahil yolu ve otobüs hatları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir.

TARABYA HANGİ ŞEHİRDE? Tarabya, Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’da yer alır. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanan semt, Sarıyer ilçesinin en prestijli mahallelerinden biridir. Şehrin kuzey kesiminde bulunmasına rağmen hem deniz hem de orman manzarasıyla şehir merkezine kıyasla daha sakin bir yaşam sunar. Tarabya, Boğaz hattındaki diğer gözde semtler olan Yeniköy, İstinye ve Emirgan ile komşudur. Bu yönüyle Tarabya, İstanbul’un doğal zenginliği ve kentsel yaşamı bir araya getiren nadir bölgelerinden biri olarak bilinir. TARABYA HANGİ İLDE? Tarabya, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir. İstanbul ili, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alır ve ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan en önemli merkezidir. Tarabya da bu il sınırları içinde, İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde yer alır. İl genelinde en yüksek yaşam standartlarına sahip bölgelerden biri olan Tarabya, özellikle sessiz, güvenli ve manzaralı bir yaşam arayanlar tarafından tercih edilir. İstanbul’un büyükşehir yapısı içinde Tarabya, hem yerli halkın hem de yabancıların gözdesi durumundadır.

TARABYA HANGİ BÖLGEDE? Tarabya, Türkiye’nin Marmara Bölgesi sınırları içindedir. Marmara Bölgesi, ülkenin kuzeybatısında yer alır ve hem sanayi hem de ulaşım açısından stratejik bir konuma sahiptir. Tarabya, bu bölgenin en dikkat çekici yerleşim alanlarından biri olan İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki Boğaz hattında bulunur. Bölge, doğal limanları, yeşil alanları ve tarihi yapılarıyla hem turistik hem de yerleşim açısından yüksek değere sahiptir. Marmara Bölgesi’nin iklim özellikleri Tarabya’da da hissedilir; yazları ılık, kışları ise serin ve yağışlı geçer. Bu iklim yapısı, semtin yılın her döneminde yaşanabilir olmasını sağlar. TARABYA KONUMU NEDİR? Tarabya, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Boğaz kıyısında yer alır. Kuzeyinde Kireçburnu, güneyinde Yeniköy, batısında Hacıosman ve doğusunda ise Boğaz’ın mavi suları bulunur. Denize sıfır konumu sayesinde, Tarabya sahili boyunca uzanan restoranlar, balık lokantaları ve kafeler semtin sosyal hayatının merkezindedir. Ayrıca semt, Tarabya Körfezi ile ünlüdür; bu doğal koy, hem yat turizmi hem de fotoğraf tutkunları için popüler bir noktadır. Coğrafi olarak, Tarabya 41°07' kuzey enlemi ve 29°03' doğu boylamı civarında yer alır.

Tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çeken Tarabya, günümüzde İstanbul’un en seçkin bölgeleri arasında gösterilir. Hem deniz kenarındaki yaşam tarzı hem de ormanlık alanlara yakınlığı, bu semti diğerlerinden ayırır. Boğaz’ın zarafetini, modern yaşamla buluşturan Tarabya; konumu, tarihi ve atmosferiyle İstanbul’un en özel duraklarından biridir.

