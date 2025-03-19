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        Haberler Bilgi Yaşam Tapu ve Kadastro 900 sözleşmeli personel alımı başvuruları: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve branş dağılımı

        Tapu ve Kadastro 900 sözleşmeli personel alımı başvuruları: Tapu Kadastro personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2025 yılı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Başvurular internet üzerinden olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Peki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:06
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        • 1

          Tapu ve Kadastro 900 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyenler şartları araştırıyor. Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

        • 2

          TAPU VE KADASTRO 900 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

          1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

          2) Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

          3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

          4) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

          5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.

          6) Atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki; ”Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmü nedeniyle 4 yıl süreyle başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır.

        • 4

          KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

          Sözleşmeli Avukat (Taşra): 16

          Sözleşmeli Mühendis (Taşra): 350

          Sözleşmeli Tekniker (Taşra): 390

          Sözleşmeli Tekniker (Taşra): 45

          Sözleşmeli Büro Personeli (Taşra): 80

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