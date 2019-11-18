18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancıları doğru yönlendirmek, yatırım kararlarına ilişkin verilere erişim sağlamak, başvuru süreçlerinde ve sonrasında taşınmaz edinimi ve vatandaşlık kazanımı başta olmak üzere tapu ve kadastro ile ilgili tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla "devlet güvencesi" altında hizmet sunan "Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)"nı hazırladı.
Portal ile taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarından yabancıların taşınmaz edinimine yönelik istatistiki bilgilere, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilecek.
Ayrıca taşınmaza ilişkin mekansal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, Türkiye'den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları bilgisine, e-randevu sistemi aracılığıyla tapu müdürlüklerinden randevu alınmasına kadar pek çok bilgiye erişim imkanı sağlanacak.
Ayrıca yabancılara detaylı soruları ve bilgi talepleri için de sitede bulunan form aracılığıyla başvuru yapma imkanı sunulacak. Bir iş günü içerisinde bilgilendirme yapılacak.
6 DİLDE HİZMET VERECEK
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde aktif hizmet veren portala ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenerek toplam 7 dilde hizmet sunulacak.
Portalın web adresi "www.yourkeyturkey.gov.tr" adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.
"Your Key Turkey", yabancı yatırımcılara sunduğu hizmetler bakımından alanında ilk olacak. Bakanlık, portalı tanıtmak için web sayfasına ek olarak işlem rehberi, broşür, afiş, el ilanı, katalog, magazin, dergi gibi pek çok basılı materyal hazırladı.
10 ÜLKEDE 12 FARKLI TEMSİLCİLİK AÇILACAK
Yurt dışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine kolaylık sağlamak ve yurt dışına gayrimenkul satışını artırmak amacıyla 10 ülkede 12 temsilcilik açılacak.
İlk etapta, Bakü Büyükelçiliği, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Brüksel'deki başkonsolosluklarda tapu işlemleri için temsilcilikler hizmet verecek.
Ayrıca Doha, Kuveyt, Üsküp, Oslo, Lefkoşa, Londra ve Stuttgart'ta konsolosluk dışında ofis kiralanarak tapu işlemleri için temsilcilik açılacak. Temsilciliklere Tapu ve Kadastro Müşaviri ve Tapu ve Kadastro Ataşesi görevlendirilecek.
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