Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızına Rusya'dan talip çıktığı belirtildi. İşte detaylar...
- 1
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın futbolcularına talipler gelmeye devam ediyor.
- 2
Rus basınında yer alan haberlere göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
- 3
Haberde, Moskova temsilcisinin ilgisine rağmen Kerem'in Rusya'ya gitmeyi düşünmediği belirtildi.
-
- 4
Spartak Moskova'da yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in çok istediği milli oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.
- 5
25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu.
- 6
Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.
-
- 7
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)