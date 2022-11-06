Yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düştü.

Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları yüzünden Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki 26 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların tedavi için Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.