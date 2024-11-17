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        Haberler Dünya Tanzanya'da bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı | Dış Haberler

        Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı

        Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 23:50 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:50
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        Tanzanya'da bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı
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        Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti.

        Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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