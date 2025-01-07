Tanyeli, yaş gününü hastanede kutladı

Doğum gününden bir gün önce küçük bir operasyona giren Tanyeli; "Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Hayatım hastane ve ev arasında mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm, beni buradan çıkarın, kutlayalım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.