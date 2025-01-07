Tanyeli, yaş gününü hastanede kutladı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 54'üncü yaş gününü hastanede kutladı
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Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili 3. evresinde olduğunu açıklayan Tanyeli, sosyal medya hesabından sık sık sevenlerini bilgilendirerek sağlık sürecini paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Son olarak hastaneye girdiği yeni yaşından kareler paylaşan Tanyeli, 54'üncü yaşına girdi.
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Doğum gününden bir gün önce küçük bir operasyona giren Tanyeli; "Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Hayatım hastane ve ev arasında mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm, beni buradan çıkarın, kutlayalım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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Doğum gününde pastasını kestiği anları da sosyal medya hesabından paylaşan Tanyeli, takipçileri için şifa dileklerini de iletti.
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Ayrıca Tanyeli'nin, paylaşılan görüntülerde oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Instagram