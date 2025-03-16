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        Haberler Magazin Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili: Mucizeler baktığın her yerdedir - Magazin haberleri

        Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili: Mucizeler baktığın her yerdedir

        İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli'yi yoğun bakım servisinin kapısında bekliyor. Yeni bir mesaj yayımlayan Sünnili; "Mucizeler baktığın her yerdedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:03
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        "Mucizeler baktığın her yerdedir"
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilmişti.

        Tanyeli'nin hastalık sürecinde onun yanından bir an olsun ayrılmayan İlker Sünnili, eşini yoğun bakım servisinin kapısında bekliyor.

        Tanyeli ve eşi İlker Sünnili
        Tanyeli ve eşi İlker Sünnili

        "MÜCİZELER BAKTIĞIN HER YERDE"

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İlker Sünnili; "Mucizeler baktığın her yerdedir" ifadelerini kullandı.

        3 HAFTA ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

        İlker Sünnili, geçtiğimiz günlerde de Tanyeli ile birlikte 3 hafta önce kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce..." notuyla yayımlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tanyeli
        #İlker Sünnili

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