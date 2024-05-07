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        Haberler Magazin Tanyeli: İyi mücadele ediyorum

        Tanyeli: İyi mücadele ediyorum

        Yaklaşık bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, "Şu an sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna; "İyi şeylerden konuşalım. İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. İyi mücadele ediyorum" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:02
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yaklaşık bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
          47 kiloya düştüğünü belirten Tanyeli; "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi.
          Zaman zaman duygulanan Tanyeli, sözlerini şöyle sürdürdü; "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. İyiyim ama biraz kalabalık. Hava almak istedim. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Bir grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten daha beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim" dedi.

        • 2

          Tanyeli, "Şu an sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna; "İyi şeylerden konuşalım. İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. İyi mücadele ediyorum. Allah'ın dediği olur. Çözüm odaklıyım. Mücadelemi iyi yapıyorum. Tedaviler çok gelişmiş, iyi doktorlarım var. İyi haberler vermek isterim size... Sağolsun eşim hiç yalnız bırakmıyor" yanıtını verdi.

        • 3

          Kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına teşekkür eden Tanyeli; "Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Demet akalın, Sibel Can, Zara, Kenan Doğulu ve Gülben Ergen... O kadar çok var ki... Camiamıza ve basın sektörüne çok teşekkür ederim. Sanat camiasından kimseyle sıkıntım olmadı. Kimseyi kırmadım. Bizim kulislerimiz dostluk üzerineydi. Bülent Ersoy'un olduğu yerde inanılmaz disiplin vardı. Herkesin içi dışı birdi... Bu süreçte Safiye Soyman ve Zara, her saniye yanımdalar. Kız kardeşim gibiler" yanıtını verdi.
          Tanyeli, "O dönemki gibi şimdi star çıkıyor mu?" sorusunu ise "Bir Ebru Gündeş, Sibel Can ve Özcan Deniz tek başına dolduruyor mekânları..." şeklinde yanıtladı.

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